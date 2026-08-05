Solokonzert mit Mateo Martinez Zuviria - Gitarre und Gesang

Der junge Künstler, geboren in Argentinien und aufgewachsen in Deutschland,bringt die Welt der lateinamerikanischen Rhythmen nach Walldürn in die Galerie.

Mateo Martinez vereint kulturelle Vielfalt und musikalische Tiefe. Seine klassische Gitarrenausbildung absolvierte er an der Musikhochschule Stuttgart, gefolgt von einem prägenden Studienaufenthalt in Buenos Aires, wo er sich intensiv mit Tango und argentinischer Folklore auseinandersetzte.

Ergänzend ließ er sich in Gesang und Gesangsdidaktik am renommierten Complete Vocal Institute in Kopenhagen ausbilden.

Der junge argentinisch-deutsche Künstler berührt mit seiner expressiven Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel das Publikum weit über sprachliche und kulturelle Grenzen hinaus. Seine Auftritte verbinden musikalisches Können mit emotionaler Tiefe.

Er versteht sich als musikalischer Brückenbauer zwischen Kulturen und Generationen. Sein Musikrepertoire erinnert an Carlos Gardel, Astor Piazzolla und Buena Vista Social Club.