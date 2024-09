Cia Quase Cinema, Brasilien

Johannisplatz (bei schlechtem Wetter im Kulturzentrum Prediger, Festsaal)

40 min, in portugiesischer Sprache, Live-Musik

Eintritt frei, Spende erbeten

Inspiriert von der Kultur der afrikanischen Diaspora, wie sie Castro Alves im Gedicht „O Navio Negreiro“ beschreibt. „somBRafrica“ ist das Ergebnis einer hybriden künstlerischen Recherche, in der Tanz, Afro-Beats und Bilder sich zu einer Erzählung verweben, die die Prominenz der Afrokultur in der Formierung des brasilianischen Volks zum Vorschein bringt. Im Schattenspiel auf der Bühne zeigt sich der Widerstand in bezaubernder Fröhlichkeit und Stärke, so dass trotz aller Leidensgeschichte Lebensfreude zelebriert wird.