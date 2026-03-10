Dein Körper trägt alles – Gefühle, Erinnerungen, Impulse die nie einen Ausdruck gefunden haben.

Somatic Dance ist eine Einladung, genau das zu bewegen.

Wir beginnen damit, wirklich rein zu spüren: Was ist gerade da? Was will sich zeigen? Gezielte Atemübungen helfen uns dabei, den Kopf loszulassen und im Körper anzukommen – und begleiten uns durch die Session zur Integration dessen was sich zeigt. Von dort aus entsteht Bewegung – als Ausdruck dessen was du in dir trägst. Gleichzeitig lernst du konkrete Werkzeuge kennen: Groove, Waving und andere Bewegungsqualitäten die dein Repertoire erweitern. Nicht um richtig zu tanzen – sondern damit du mehr Möglichkeiten hast, dich zu bewegen und auszudrücken. Jede Einheit steht unter einem eigenen Fokus – mal sanft und fließend, mal kraftvoll und raumgreifend, mal nach innen, mal nach außen. Alles ist eine Einladung – nichts ist Pflicht. Du bestimmst dein Tempo und deinen Ausdruck.

Keine Tanzerfahrung notwendig. Nur die Bereitschaft, dich selbst zu spüren.