Some Sprouts - Die Unverfrorenheit ungeschliffenen Slacker Rocks und die catchige Melancholie moderner Indiepop-Acts: Das ist der Boden, auf dem Some Sprouts gedeihen. Am 19. Oktober ist ihre neue EP „IMMT" erschienen, inkl. der Single "She Longs for You", und nach einer kleinen Tour im Herbst, gehen die Sprouties mit ihrer neuen Platte im Mai auf große IMMT-Spring-Tour und machen auch halt im White Noise in Stuttgart.

Neue Single "She Longs for You": https://song.link/i/1434735952

Neue EP "IMMT":https://song.link/album/s/3sffrYUYAuQ33TGiHG83FS

Special Guest: MAYES

Mit „Icing“ und „22“ veröffentlichen MAYES Ende 2018 ein aussagekräftiges Statement darüber, wohin sich die Hamburger Band im neuen Jahr entwickelt. Die einzigartig klare Stimme Sam Mayes bleibt auch nach Veröffentlichung der ersten EP noch unverkennbares Markenzeichen. Es bleibt Gitarrenlastig, wenn auch mit spürbarer Liebe für Popsongs. Sams Understatement steht dabei der Spielattitüde einer Band gegenüber, die sich keineswegs vor großen Gesten scheut.