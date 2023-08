Sommergespräch im Pavillon - mit Prof. Dr. Christian Antz

Christian Antz ist Kunsthistoriker und Kulturmanager.

Seit 1998 ist er als Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt in Magdeburg und seit 2011 als Honorarprofessor an der Fachhochschule Westküste in Heide tätig.

Er gilt als der Erfinder der “Straße der Romanik” in Sachsen-Anhalt. Sie zählt mit jährlich 1,6 Millionen Besuchern zu den beliebtesten Tourismusrouten Deutschlands. Auf dem über 1.000 km langen Rundkurs in Form einer 8 mit der Landeshauptstadt Magdeburg als Routenschnittpunkt, führt die “Straße der Romanik” durch Sachsen-Anhalt und verbindet 88 ausgewählte Bauwerke aus der Epoche der Romanik miteinander. Seit 2007 ist die “Straße der Romanik” europaweit vernetzt und Teil der vom Europarat ausgewiesenen Europäischen Kulturstraße TRANSROMANICA, die Romanikbauwerke in Sachsen-Anhalt, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Rumänien und Serbien miteinander verbindet.

Antz’ Publikation “Kulturtourismus” (gemeinsam mit Axel Dreyer, Verlag DeGruyter/Oldenbourg) gilt als das Standardwerk der Tourismus-Wirtschaft.

Mit Christian Antz sprechen wir über die Zukunft des Tourismus, über Slow Tourism und warum Tourismus eine Chance für Tourismus sein kann.