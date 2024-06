Schlemmen am See 2024

Den Sommer mit Mittelmeer-Flair entlang der beiden Seen kulinarisch einzigartig erleben! Vom 17. bis 21. Juli 2024 findet "Schlemmen am See" zum 32sten Mal statt. Eine Veranstaltung mit langer Tradition. "Schlemmen am See" das größte und beliebteste gastronomische Event im Landkreis Böblingen mobilisiert rund 50.000 Besucher aus dem gesamten Landkreis Böblingen und weit darüber hinaus!

Erneut bieten etliche der besten Köchinnen und Köche aus Böblingen und der Region ein abwechslungsreiches Festmahl auf. Hier stehen regionale Produkte im Vordergrund und die Gastronom*innen setzten schon seit Langem auf nachhaltiges Mehrweggeschirr.

Das Rahmenprogramm: musikalische Untermalung, die Cycle Days rund ums Radfahren und der MERCADEN® Stadtlauf.

Ein Highlight: das beeindruckende, professionelle Feuerwerk am Mittwoch