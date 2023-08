Auf dem Göppinger Spitalplatz findet vom 13. bis 16. September ein Französischer Markt statt. Entdecken und genießen Sie kulinarische Spezialitäten und Leckereien aus dem Südwesten Frankreichs. Erleben Sie französisches „Savoir Vivre“ in schönem Ambiente an rund zehn Ständen, die Sie mit ihren Produkten ins Bordelais entführen. Angeboten werden unter anderem französisches Gebäck, verschiedene Käse- und Wurstsorten, Oliven und Lavendelprodukte. Auch für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt: Kosten Sie frisch gebackene Flammkuchen und dazu Weine aus Frankreich.

Auch die Freunde Pessac werden mit einem Infostand sowie einem Tisch-Boulespiel präsent sein.

Am Freitag, 15.09.2023 um 18 Uhr sowie am Samstag, 16.09.2023 um 11, 14 und 17 Uhr sorgt die siebenköpfige, französische Band "Sopa Loca" für zusätzliches Flair in der Göppinger Innenstadt. Eine Show dauert jeweils 45-50 Minuten - Seien Sie gespannt.