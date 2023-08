Märklintage & Internationale Modellbahnausstellung IMA

Auch in diesem Jahr stehen in Göppingen wieder alle Zeichen auf Märklin und die Vorfreude steigt! Nach vier Jahren finden vom 15. bis 17. September 2023 endlich wieder die Märklintage und die Internationale Modellbahnausstellung in Göppingen statt. Mit Spiel und Spaß dreht sich an diesem Wochenende alles rund um die große und kleine Eisenbahn!

Für Eisenbahnfreunde sind die alle zwei Jahre stattfindenden Märklintage mit der Internationalen Modellbahnausstellung ein absolutes Muss! Das Spektakel verteilt sich auf fünf Veranstaltungsorte, die durch Pendelbusse miteinander verbunden sind. Während in der Werfthalle über 100 Aussteller ihre liebevoll gestalteten Modellbahnanlagen präsentieren, kann man am Bahnhof die passenden Originale dazu bestaunen. An den fünf Veranstaltungsorten und auf über 38.000 Quadratmetern Fläche werden diverse Sonderausstellungen und jede Menge Spiel und Spaß für die kleinen Gäste geboten. Auch in diesem Jahr werden hierzu wieder bis zu 60.000 Besucher in der Hohenstaufenstadt erwartet.