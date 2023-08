Optisches Konzert „Sound Trek“ by Lumation Science Art

Das Familienkünstlerkollektiv „Lumation Science Art“(bestehend aus Manfred P., Christina, Ninja-N. und Oliver Kage) hob das „Optische Konzert“ als Hommage an die ursprüngliche visionäre Idee M. P. Kages und als ein einzigartiges multimediales Projekt mit seiner über 60-jährigen Geschichte 2012 auf ein technisch neuartiges Level. Seitdem wird es in vollständig digitalisierter Form, mit neuesten technischen Mitteln und in Kombination der historischen Elemente, heutiger Computerkunst, spektakulärer Farblaserprojektionen und faszinierender Liveperformances präsentiert. Nach wie vor wird es interaktiv zur Musik und in Echtzeit gespielt und auch heutzutage fortlaufend weiter entwickelt. Für die Betrachter des „Optischen Konzertes“ eröffneten sich in einer unvergleichlichen audio-visuellen Reise gänzlich neue immersive Welten, in denen alles möglich zu sein scheint: Die Überwindung von Raum und Zeit und Dimensionsprünge von den kleinsten Mikrokosmen zu fernen Kristallwelten, eine fantastische Synthese aus Wissenschaft und Kunst sowie erweiterte Realitäten aus Licht und modulierte Farben- und Formenfeuerwerke der Schätze der Natur von atemberaubender Schönheit.

Das „Optische Konzert“ wurde von Kage von Beginn an stetig weiter entwickelt und innerhalb künstlerischer Events weltweit gezeigt, z.B. im Museum of Modern Art in New York, während der Biennale und Expo, im ZKM Karlsruhe und im Martin Gropius Bau in Berlin oder bei der Ars Electronica, mit der Gruppe ZERO und den Olympischen Spielen. Und jetzt, anlässlich der Märklintage, auch in Göppingen!