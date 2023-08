Ruth Sabadino & Band

„Funky Flowers“- das neue Programm der Stuttgarter Saxophonistin, ist ein urbaner Mix aus Großstadtblues, relaxtem Funk-Jazz á la Eddie Harris & The Meters, durchwebt von offenen Klangräumen, einem unerhört groovenden BackBeat Swing, und viel Freiraum für solistische Ausflüge. Raffinierte Eigenkompositionen treffen auf gewitzte Arrangements „geliehener“ Songs, deutsche Texte auf englische Lyrics, Laut auf Leise, und Jazz & Groove auf Open Space. Dabei ist die Tonart eindeutig weiblich - einfühlsam und stark zugleich, getragen von einer fulminanten Band. In einem sprühenden Dialog spielt sich die Band die Bälle zu und macht es einem schwer die Füße still zu halten, was den berühmten „Funken“ beim Publikum regelmäßig überspringen lässt.

Besetzung: Ruth Sabadino (sax, bass-clar, voc), Werner Acker (g), Kurt Holzkämper (b), Christoph Sabadino (dr)