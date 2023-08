Seit über 15 Jahren bietet das Kammermusikfestival Hohenstaufen jeweils am letzten September-Wochenende in der Evangelischen Kirche Hohenstaufen vier hochkarätige Konzerte an, die das kulturelle Leben der Stadt Göppingen und seiner Region mit spannenden musikalischen Programmen bereichern.

Das Kammermusik Festival Hohenstaufen wurde 2006 ins Leben gerufen und findet seither jedes Jahr Ende September auf dem idyllischen Hohenstaufen bei Göppingen statt. Die Geigerin Rahel Maria Rilling, Gründerin des Festivals und seine künstlerische Leiterin, lädt ihre Freunde ein: etablierte, junge Musiker, die in einer ganz besonderen, familiären Atmosphäre bekannte und weniger bekannte Werke der Kammermusikliteratur zusammen erarbeiten und aufführen. Der Eintritt zu den Konzerten des Kammermusik Festival Hohenstaufen ist traditionell frei. Wie geht das? Seit Beginn des Festivals 2006 treten die Künstler ohne Honorar auf. Die Freude am gemeinsamen Musizieren und die einzigartige Atmosphäre in Hohenstaufen machen es möglich. Trotzdem kostet so ein Festival natürlich viel Geld. Die Kosten decken die Musiker durch Spenden des Publikums nach den Konzerten und durch den großen Einsatz der Sponsoren, Förderer und Mitglieder des Vereins Kammermusik Festival Hohenstaufen e.V.