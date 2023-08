Kunstgeschichten für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren

Eine wahre Superkraft ist das Vorlesen für Kinder, denn wenn man gemeinsam in einer spannenden Geschichte gegen Drachen kämpft oder knifflige Kriminalfälle löst, fördert das nicht nur die Konzentration und vergrößert den Wortschatz, sondern Vorlesen steigert auch das Empfinden und macht erfinderisch. Ausgehend von Kunstwerken der aktuellen Ausstellung, die gemeinsam mit den Kindern betrachtet werden, bietet die Kunsthalle Göppingen die sogenannten „Kunstgeschichten“ an. In gemütlicher Atmosphäre kann auf großen Kissen sitzend den Geschichten zugehört werden. Die Lesepaten gehen mit Feingespür auf die Zuhörenden ein, lesen in angemessener Geschwindigkeit und wählen die Geschichte jeweils nach der Zielgruppe aus.

Mit dem Format der Kunstgeschichten erfüllt die Kunsthalle Göppingen wiederum den Bildungsauftrag als außerschulischer Lernort.

Mit Ursula Lehmann-Schutzbach.