Sommer der Verführungen - Einblick in die Landwirtschaft: Landschaftspflege mit Galloway-Rindern und Ziegen

Einblick in die Landwirtschaft: Landschaftspflege mit Galloway-Rindern und Ziegen Bad Überkingen Entdecken Sie unseren idyllisch zwischen Hausen und Unterböhringen gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb bei einer geführten Betriebsbesichtigung mit Gästeführerin Laura Alena Schmid. Nach dem Rundgang wandern wir gemeinsam durch malerische Streuobstwiesen zu unserer kleinen Galloway-Mutterkuhherde. Den Abschluss bildet ein Imbiss mit regionalen Köstlichkeiten. » Parkplätze am Hof sind nur begrenzt vorhanden – bitte in Hausen oder Unterböhringen parken (jeweils ca. 15 Minuten Fußweg).