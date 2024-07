Sommer Folk Session

Wir wollen die warme Jahreszeit mit einer Folk Session genießen. In gemütlicher Pub-Atmosphäre gibt es Getränke und Musik zum Zuhören, Tanzen, Singen und Mitspielen. Also kommt vorbei, wenn Ihr Lust habt auf ein bisschen live gespielten Folk und packt Eure Instrumente ein, wenn Ihr mitspielen möchtet! Bevor wir um 19:30 Uhr die Pforten für Zuhörer öffnen, können diesmal alle Musiker, die es ein bisschen langsamer angehen lassen möchten, die noch den ein oder anderen Tune gemeinsam üben oder sich einfach in Ruhe warm spielen wollen, das schonmal von 17-19 Uhr in der Warm-Up Session tun.