Sommer im Hof - Urlaub zwischen den Seiten

Egal, ob ein Urlaub bevorsteht oder Sie den Sommer zu Hause genießen. Bei uns entdecken Sie die perfekte Lektüre für die Ferien bei unserem „Sommer im Hof“.

Tauchen Sie ein in eine laue Sommernacht voller Bücher, Gespräche und gemütlicher Atmosphäre. Nehmen Sie aus kleinen, persönlichen Talk-Runden exklusive Lesetipps mit – von spannungsgeladenen Thrillern bis hin zu entspannten Strandschmökern. Lassen Sie sich inspirieren, holen Sie sich neue Buchempfehlungen und genießen Sie einen unvergesslichen Abend in der Bibliothek. Perfekt, um mit tollen Geschichten und neuen Entdeckungen in die Ferien zu starten!

Anmeldung erforderlich.Anmeldung ab dem 01. Juli 2025 hier online, per Mail an stadtbibliothek@ditzingen.de, telefonisch unter der 07156-164324 oder vor Ort in der Stadtbibliothek Ditzingen.