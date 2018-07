Empfang "Sommer im Schloss"

Am Donnerstag, den 2. August steht für die internationalen Studieninteressenten der Besuch des Campus Mosbach sowie des Mosbacher Rathauses auf dem Programm.

Um 11:30 Uhr findet im Foyer des Rathauses ein Empfang mit Oberbürgermeister Michael Jann für die ausländischen Gäste statt, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Die DHBW Mosbach bietet am Campus Bad Mergentheim internationalen Studieninteressierten ein vierwöchige Bewerberseminar zum dualen Studium in Deutschland. Inhalte des „Sommer im Schloss!“-Programms sind ein intensiver Deutschkurs, Informationen über duale Studiengänge und Einblicke in verschiedene internationale Unternehmen. Rund 20 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt sechs Europäischen Ländern nehmen teil.