Sommer in der Stadt Mit der Band Discovery

An verschiedenen Standorten in der Innenstadt werden gemütliche Plätze mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen geschaffen, die mit Live-Musik zum Verweilen einladen.
Info
Biergarten Künzelsau Badplatz 1, 74653 Künzelsau
Freizeit & Erholung
bis
Biergarten Künzelsau Badplatz 1, 74653 Künzelsau
An verschiedenen Standorten in der Innenstadt werden gemütliche Plätze mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen geschaffen, die mit Live-Musik zum Verweilen einladen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH