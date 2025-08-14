Sommer in der Stadt mit WildVivid

Am 4. September 2025 heißt es Bühne frei für WildVivid – und damit für den krönenden Abschluss von Sommer in der Stadt in Künzelsau.
An der Oberen Hauptstraße bringt die Akustik-Coverband aus dem „Ländle“ handgemachten Rock, ehrliche Energie und jede Menge Spielfreude auf die Bühne.
Das Repertoire der Band ist so vielseitig wie ihre Fangemeinde: Von zeitlosen Rocklegenden wie CCR, Bruce Springsteen und Tom Petty bis hin zu moderneren Klängen von Greenday, The Offspring und den Broilers – WildVivid trifft den Nerv des Publikums. Auch der ein oder andere Metalfan kommt bei ausgewählten Songs auf seine Kosten.
Mit ihrem authentischen Sound und der spürbaren Leidenschaft für Musik sorgen die Musiker für mitreißende Live-Momente und laden zum Mitsingen, Mitwippen und Genießen ein.
Zum Finale der Veranstaltungsreihe wird die Obere Hauptstraße noch einmal zur Open-Air-Bühne – ein letzter Sommerabend voller Rock’n’Roll, guter Stimmung und musikalischer Vielfalt.
Herzlichen Dank
Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Hauptsponsor Volksbank Hohenlohe eG für die großzügige Unterstützung bei Sommer in der Stadt 2025!