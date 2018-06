Sommer in der Stadt - Eröffnungsveranstaltung

Im Archiv Nagel schlummert vieles. Fast alles hat mit Musik zu tun, doch es gibt auch oft Überraschungen zu erleben. Die Archivare sind eigentlich mehr Spieler als Verwalter und stöbern, was das Zeug hält und das Archiv hergibt. Altes wird entstaubt und belebt, neueres geprüft, alles wird bespielt. Meistens geht es um Songs; selten ist Zeit für den klassischen Anfang und Schluß. Das Archiv ist prall gefüllt und eine Idee jagt die andere. Wenn dann noch die Rubrik „das gesprochene Wort“ ins Spiel kommt und auch die Geräuschabteilung entzückt mitmischt, wird es bunt. Und weiter geht’s. Abteilung Moser, Reggea, Pop, Blues, Surf, Polt, Songwriter, Avantgarde? Keiner weiß was wirklich kommt. Das Zeitgefühl beginnt sich zu lösen im Hin und Her, Auf und Ab zwischen Soul, Sound, Groove, Weltschmerz und Witz. Archiv Nagel sind: Axel Nagel, Gesang, Text, Gitarre, Theremin, und mehrMatthias Kehrle, Bass, Keyboards, Percussion, GesangThomas Winger, Schlagzeug , Geräusch Generation ,Plattenspieler