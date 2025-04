Mit der vierten Sonderausstellung "Sommer in KI" endet der jahreszeitliche Reigen von Bildmotiven, die von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden.

Nach den Ausstellungen "Herbst in KI", "Winter in KI" und "Frühling in KI" geben auch diese Werke einen Einblick in die erstaunlichen Fortschritte der künstlichen Bildwelten. Gezeigt werden Mischformen verschiedener Stile, wie sich "die KI" Sommermotive vorstellt.

Der Eintritt in die Sonderausstellung ist kostenfrei.