Sommer in Plochingen

Mit einer kleinen Aktion für die Plochinger/innen will das Stadtmarketing Plochingen Danke sagen. Denn der Sommer geht in Plochingen noch weiter:

Am Samstag, den 19. September wird es beim Plochinger Sommer Aktionen in der Marktstraße und am Marktplatz von 10 bis 14 Uhr geben.

Ein Foodtruck wird auf dem Marktplatz stehen. Augen auf denn die ehrenamtlichen Vorstände des Stadtmarketing Plochingen e.V. verteilen Essens-Gutscheine.

Ebenfalls verteilt werden Plochinger-Präsent-Gutscheine, diese können bei allen Stadtmarketing-Mitgliedern eingelöst werden.

Die örtlichen Händler und Gastronomen können sich in Ihren Geschäften präsentieren und Ihre Angebote zu den üblichen Ladenöffnungszeiten anbieten.

Die Geschäfte haben in Plochingen nach der Wiedereröffnung alle Maßnahmen zu den geltenden Hygienemaßnahmen getroffen.

Gäste sollen bitte die Hygienemaßnahmen beachten. Weiterhin gilt: Abstandsregeln und Mundschutz.

Gemeinsam stark, Plochingen für Plochinger/innen und Freunde, persönlich und digital.