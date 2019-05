Music on Screen: Westlife

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Westlife sind zurück.

Zwanzig Jahre ist es nun schon her seit Shane, Nicky, Mark und Kian als junge irische Boyband mit “Swear it Again” die Hitparade stürmten, in der Folge vierzehn weitere Nummer 1 Hits in der englischen Hitparade platzieren konnten und nebenbei weltweit 55 Millionen Tonträger verkauft haben. Dieses Jahr sind Westlife auf Reunion Tour und ein neues Album ist auch schon fertig.

Das große Finale der UK & Irland Tour findet am Samstag 6. Juli im Croke Park Stadium in Dublin statt und wird live in die Kinos übertragen. In ihrer Heimat werden die Jungs zu Hochform auflaufen – freut euch auf die zeitlosen Hits und brandneue Songs mit Shane, Nicky, Mark und Kian, die wie immer eine spektakuläre Bühnenshow abliefern werden.

Music on Screen

Livemusik und Kino – das ist die Mischung, die das SCALA seit 30 Jahren prägt. Die Filmreihe „Music on Screen” verbindet diese beide Seiten des SCALA auf der Leinwand: außergewöhnliche Dokus, Konzertfilme, Biopics und Liveübertragungen stehen auf dem Programm. Die Filmreihe ist eine Kooperation von Kinokult e.V. und SCALA Kultur.