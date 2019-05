Music on Screen: Take That

× Erweitern Foto: Harmish Brown Take That

Take That sind wieder auf Tour und geben den Fans, was diese sehen und hören wollen: eine grandiose Show mit den größten Hits aus ihrer an Hits nicht gerade armen Karriere.

Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald können inzwischen auf dreißig Jahre Take That zurückblicken. Die Show aus dem Principality Stadium in Cardiff bildet den Abschluss ihrer Großbritannien-Tour und ist bei uns im Scala als Aufzeichnung zu sehen.

Länge: ca. 150 Minuten

Music on Screen

Livemusik und Kino – das ist die Mischung, die das SCALA seit 30 Jahren prägt. Die Filmreihe „Music on Screen” verbindet diese beide Seiten des SCALA auf der Leinwand: außergewöhnliche Dokus, Konzertfilme, Biopics und Liveübertragungen stehen auf dem Programm. Die Filmreihe ist eine Kooperation von Kinokult e.V. und SCALA Kultur.