An Evening With The Cowboy Junkies.

Im Alternative Country gibt es nur wenige Acts, die seit Jahrzehnten so stilbildend sind wie die COWBOY JUNKIES. Die aus Toronto stammende Band verbindet seit 34 Jahren Indie-Rock, Blues, Folk und Country zu einer einzigartigen, zeitlosen Melange. Mit ihrem im letzten Jahr erschienenen Album „All That Reckoning“ kamen die COWBOY JUNKIES im November 2018 nach neunjähriger Live-Abstinenz für zwei lange im Voraus restlos ausverkaufte Termine nach Hamburg und Berlin. 2019 wird die Tour für die Fans fortgesetzt und führt die Band am 09. Juli in die Scala nach Ludwigsburg.

Mit ihrem aktuellen Album „All That Reckoning” rüttelt die Band, die aus den drei Geschwistern Margo, Michael und Peter Timmins sowie Alan Anton besteht, den Hörer behutsam wach. Ob es darum geht, den brüchigen Zustand der Welt zu kommentieren oder um persönliche Beziehungen – diese neue Sammlung von Songs ermutigt den Hörer, aufmerksam zu sein. Während ihre Musik leicht zugänglich klingt, sind die Songs dank der immer wieder fordernden Liedtexte sehr tiefgründig. Gitarrist Michael Timmins erzählt: „Es ist eine tiefere und vollständigere Platte als wir sie jemals zuvor hervorgebracht haben. […] Diese Songs sind eine Abrechnung auf persönlicher Ebene und ebenfalls auf einem politischen Level. Es passiert aktuell so viel um uns herum und keiner weiß, wie es enden wird.“

Ihren Durchbruch feierten die COWBOY JUNKIES mit ihrem 1988 erschienenen Zweitwerk „The Trinity Session“. Schon damals wurde deutlich, dass die Helden des Alternative Country ihren ganz eigenen Weg gehen und sich niemals von temporären Trends des Musikbusiness leiten lassen. Anders als die meisten langlebigen Bands haben sie sich nie eine Auszeit genommen. Die Wertschätzung für die anderen Bandmitglieder lässt sie gemeinsam an einem Strang ziehen und konstant an neuen Songs feilen.

Die COWBOY JUNKIES folgen keinem Wegweiser von außerhalb. Genau diesen Ratschlag gab Sängerin Margo Timmins auch ihrem Teenager-Sohn, der bereits in jungen Jahren seine eigene Band hat: „Er fragte mich, wie ich immer auf die neuesten Sachen komme. Ich sagte ihm, er solle es erst gar nicht probieren. ‚Es ist deine Musik… Liebe einfach das, was du machst und tue es auf deine eigene Weise‘.