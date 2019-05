Begegnung der Klänge

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Neue TonArt - Wie klingt musikalische Begegnung?.

Das Europa der letzten Jahre ist ein Kontinent im Wandel. Blutige Kriege zwingen Millionen von Menschen, ihre Familien, Freunde zu verlassen und eine neue Heimat zu suchen. Die Reise findet unter härtesten Bedingungen statt und viele überleben sie nicht und viele, die ihr Ziel endlich erreichen, finden nichts außer verschlossene Türen.

Manchmal geht die Geschichte aber gut aus und viele Tausende finden in Europa die Chance, ein neues Leben aufzubauen und eine neue Heimat.

Aber was bedeutet neue Heimat? Müssen die Neuankömmlinge ihre Kultur vergessen und sich so schnell wie möglich assimilieren? Sollen sie ihre Sprache vergessen und nur noch Italienisch, Französisch oder Deutsch sprechen? Soll einfach „alles bleiben wie es immer war“?

Die Sängerin und Singersongwriterin Marie Louis (Stuttgart), der Sänger und Oudspieler Mazen Mohsen (Damsakus) und der Gitarrist und Komponist Alon Wallach (Jerusalem) sagen nein!

Marie Louis ist in Stuttgart geboren. Ihre Musik verbindet Elementen aus Pop, Jazz & Folklore. Diese spannende Mischung aus Musikstilrichtungen, ihre exzellente Band und ihre wunderschöne Stimme verleihen ihren Liedern einen unverkennbaren Sound.

Mazen Mohsen ist in Damaskus geboren und aufgewachsen und lebt seit 2016 in Deutschland. Er studierte andalusische Musik in Syrien, ist aber ebenso ausgebildeter Opernsänger. Der begnadete Musiker engagiert sich insbesondere für die interkulturelle Begegnung durch Musik.

Alon Wallach ist in Jerusalem geboren und lebt seit 2002 in Deutschland. Er studierte klassische Gitarre und Musiktheorie an der Musikhochschule in Stuttgart und ist erfahrener Ensembleleiter, Komponist und Arrangeur. Sein musikalischer Schwerpunkt ist es, unterschiedliche interkulturelle und interreligiöse Projekte zu entwickeln und durchzuführen

Durch ihre Musik wollen die Künstler zeigen wie schön es sein kann, wenn man sich gegenseitig zuhört und wie durch die Begegnung eine neue Musik entstehen kann. Eine Musik, in der die eigene Identität nicht verloren geht, sondern den anderen bereichert.