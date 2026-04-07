Sommer Nachts Party - Bitzer Cup 2026

Am 4. Juli wird das Sportgelände des TuS Ergenzingen zur Party-Location: Bei der Sommer Nachts Party erwartet euch ein Abend voller Stimmung, Musik und Gemeinschaft.

Freut euch auf DJ-Sound, eine Bar und beste Sommernacht‑Atmosphäre – und das Beste: Der Eintritt ist frei!

Als besonderes Highlight gibt es Public Viewing auf der Großbildleinwand zum WM‑Achtelfinale – gemeinsam mitfiebern, feiern und den Abend genießen. Und wer früh kommt, wird belohnt: In der Happy Hour von 20–21 Uhr gibt’s 50% auf alle Getränke an der Bar. Kommt vorbei, bringt Freundinnen und Freunde mit und erlebt einen unvergesslichen Sommerabend beim TuS Ergenzingen!