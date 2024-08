Open-Air-Kino "Oppenheimer"

Der Film erzählt in nicht linearer Form die Geschichte Robert Oppenheimers, des wissenschaftlichen Leiters des Manhattan-Projekts zur Entwicklung der ersten Atombombe. In Rahmenhandlungen wird durch eine Ausschussanhörung Oppenheimers 1954 und eine Senatsanhörung 1959 immer wieder auf frühere Ereignisse in Oppenheimers Leben zurückgeblickt. Der legendäre Filmemacher Christopher Nolan produzierte mit dem außergewöhnlichen biografischen Thriller „Oppenheimer“ ein fesselndes Meisterwerk, bei dem er sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt hat.