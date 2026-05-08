Sommer-Open-Air mit Vanessa Mai

Zum Auftakt des 30. Jubiläums des Neresheimer Stadtfestes erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight!

Am 26. Juni 2026 verwandelt sich der Marienplatz in Neresheim in eine Bühne für das Open-Air-Konzert von Vanessa Mai. Mit ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz und ihrem vielseitigen Talent verspricht die gefeierte Künstlerin ein unvergessliches Live-Erlebnis.

Vanessa Mai: “Ich freue mich riesig, beim Jubiläum in Neresheim live mit meiner Band zu spielen! Für mich ist es immer etwas Besonderes, meine Fans hautnah zu erleben und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu feiern. Ich kann es kaum erwarten, die Bühne am Marienplatz zu rocken und mit allen zu feiern!”

Für den perfekten Auftakt sorgt die Band „Urban Brass“, die das Publikum mit energiegeladenen Beats und mitreißender Musik begeistern wird. Anschließend übernimmt „DJ Martinez“ und bringt die Partystimmung nach dem Auftritt von Vanessa Mai weiter zum Kochen.

Die Besucher können sich auf einen Sommerabend freuen, der mit einer außergewöhnlichen Live-Show und einem besonderen musikalischen Gesamtpaket unvergesslich wird.