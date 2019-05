Sommer Open Air - Pangea Beatles

× Erweitern @Pangea-Beatles-Pressefoto Beatles-Tributeband Pangea

Am Sonntag, den 11.08.2019, zeigen die Beatles-Tributeband Pangea im Schlosshof Bönnigheim deren Leidenschaft für die Musik der britischen Beat- und Rockband aus den 1960er Jahren. Das Open Air findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz KULTURevents in Kooperation mit der Stadt Bönnigheim und der Livemacher GmbH statt.

Die Gruppe Pangea – The Beatles Revival Band gehört zu den europäischen Revival- Topgruppen und widmet sich professionell einer treuen Interpretierung der legendären Vierergruppe aus Liverpool. Ausgefeilte Spieldetails, perfektes Einstudieren der Lieder, genau klingende Vokalharmonie in ursprünglichen Tonarten, originale Musikinstrumente (Gitarren Gretsch, Rickenbacker, Höfner und Epiphone, Apparate Vox und Schlagzeuge Ludwig), vollendete Kostümrepliken, charakteristische Frisuren und nicht zuletzt auch ein linkshändiger Bassgitarrespieler – dass alles sind Attribute, welche die Gruppe Pangea charakterisieren.

Beweis der Qualität der Gruppe sind unter anderem der Sieg im Wettbewerb der Beatles- Revival-Gruppen im Juni 2010 oder die persönliche Einladung der Mutter von Paul McCartney zum Auftritt im Rahmen der feierlichen Taufe ihres Memoirenbuchs, die im Januar 2013 in der Liverpool-Philharmonie stattfand. Pangea wurde auch zur Teilnahme am internationalen Prestigefestival Beatleweek 2011 in Liverpool ausgewählt. Hier hatte die Gruppe eine Serie von Auftritten, deren Höhepunkt die Konzerte im legendären Klub Cavem waren. Diese Konzerte fanden hier 50 Jahre nach dem ersten Auftritt der Beatles in diesem Klub statt.

Unterstützt wird Pangea durch die a capella Vorband mundARTmonika, welche der musikalische Botschafter der Bundesgartenschau Heilbronn sein wird.