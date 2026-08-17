Sommer - Sonne - Seifenblasen

Klar, Seifenblasen kennt jeder! Heute lernst Du aber nicht nur, selbst perfekte Seifenblasenlauge herzustellen, sondern auch, einen Draht so zu biegen, dass Deine Seifenblasen die tollsten Formen ergeben. Zusätzlich haben wir besondere Formen für die Dich vorbereitet. Lass Dich überraschen, wie schön und groß Seifenblasen aussehen können.
Ein Workshop der VDI TechnoThek in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure
Workshopleitung: Bettina Reinig und Isabella Röder
Info
Stadtbücherei Geislingen Schillerstraße 2, 73312 Geislingen
Kinder & Familie