Sommer - Sonne - Seifenblasen

Klar, Seifenblasen kennt jeder! Heute lernst Du aber nicht nur, selbst perfekte Seifenblasenlauge herzustellen, sondern auch, einen Draht so zu biegen, dass Deine Seifenblasen die tollsten Formen ergeben. Zusätzlich haben wir besondere Formen für die Dich vorbereitet. Lass Dich überraschen, wie schön und groß Seifenblasen aussehen können.

Ein Workshop der VDI TechnoThek in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure

Workshopleitung: Bettina Reinig und Isabella Röder