Sommer Trix

Familien-Zauber-Open-Air mit Helge Thun. Mit frischem Wind an die frische Luft!

Helge Thun zaubert unter freiem Himmel virtuose Wunder & haltlosen Humbug auf höchstem Niveau.

Leichte, laue Lüftchen und lauter laute Lacher! Tolle Tricks im Tageslicht! Spot an für spontanen Humor, zungenfertigen Witz und fingerfertiges Zauberhandwerk, dass Sie zum Staunen bringt! Und das Wetter wird super am 17. Juli! Vor allem von 20 Uhr bis 21 Uhr wird das richtig schön, das Wetter! Und wenn nicht, dann war es wohl der Regenzauber.