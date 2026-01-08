Sommerabend im Hof!!!

Kleines Kultur Open Air im Kulturwerkhof und auf der Terrasse, in Kooperation mit dem Laboratorium e.V.Einen Sommerabend lang zieht das KULTURWERK mit Bühne und Gastronomie auf den großen Innenhof des Kübler-Areals. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt es daher auch in diesem Jahr, zum sommerlichen Saisonfinale, Kultur und kulinarische Köstlichkeiten im Hinterhof der Ostendstraße. Wir sind noch am Anfang der Programmgestaltung, aber das Laboratorium, weitere Nachbar:innen sowie Künstler:innen, die dem Kulturwerk verbunden sind, werden dabei sein. Freut Euch auf eine liebenswerte Mischung aus Live-Musik und Überraschungen. Natürlich gibt es allerlei Gutes aus der Kulturwerk-Küche, leckere Cocktails, Schatten spendende Sonnenschirme, Kinderschminken und allerlei mehr... Und wenn es dunkel wird, wollen wir mit den Sternen um die Wette funkeln!

Die Veranstaltung findet Open Air statt. Bei schlechtem Wetter wird das gesamte Programm ins Kulturwerk verlegt.