Sommerabend im Johanniterhof: Old Masters meet Modern Beats

Freuen Sie sich auf ein entspanntes Verweilen in der Johanniterkirche - drinnen und draußen - mit:

dem Entdecken der „Alten Meister“: individuell oder im Rahmen einer öffentlichen Führung- Führungsbeginn: 18.00 Uhr, Dauer: 45 Min., Treffpunkt: Kunstshop der Johanniterkirche, 6 Euro pro Person

lockeren Beats des Schwäbisch Haller Orte Kollektivs

kühlen Drinks, die Sie in den Feierabend begleiten

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

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