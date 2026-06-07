Sommerabend im Johanniterhof: Old Masters meet Modern Beats

bis

Johanniterkirche Schwäbisch Hall Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall

Freuen Sie sich auf ein entspanntes Verweilen in der Johanniterkirche - drinnen und draußen - mit:

  • dem Entdecken der „Alten Meister“: individuell oder im Rahmen einer öffentlichen Führung- Führungsbeginn: 18.00 Uhr, Dauer: 45 Min., Treffpunkt: Kunstshop der Johanniterkirche, 6 Euro pro Person
  • lockeren Beats des Schwäbisch Haller Orte Kollektivs
  • kühlen Drinks, die Sie in den Feierabend begleiten

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Nächste Termine:

  • 23. Juli
  • 30. Juli
  • 06. August
  • 13. August

Info

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Johanniterkirche Schwäbisch Hall Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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