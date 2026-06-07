Sommerabend im Johanniterhof: Old Masters meet Modern Beats

Freuen Sie sich auf ein entspanntes Verweilen in der Johanniterkirche - drinnen und draußen - mit:
- dem Entdecken der „Alten Meister“: individuell oder im Rahmen einer öffentlichen Führung- Führungsbeginn: 18.00 Uhr, Dauer: 45 Min., Treffpunkt: Kunstshop der Johanniterkirche, 6 Euro pro Person
- lockeren Beats des Schwäbisch Haller Orte Kollektivs
- kühlen Drinks, die Sie in den Feierabend begleiten
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Nächste Termine:
- 23. Juli
- 30. Juli
- 06. August
- 13. August
Info
Johanniterkirche Schwäbisch Hall Im Weiler 1, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung