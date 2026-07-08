Sommerabend im Weinberg 2026: Musik, Genuss in traumhafter Kulisse.

Am Samstag, den 8. August 2026 lädt die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) zum sechsten Mal in Folge zu einem der stimmungsvollsten Events des Jahres ein.

Von 17 bis 22 Uhr verwandeln sich die Metzinger Weinberge rund um das Herlishäusle in eine traumhafte Kulisse voller Musik, Genuss und einzigartiger Atmosphäre.

Die Besucher können sich auf einen unvergesslichen Sommerabend freuen – mit einem neuen Konzept für noch mehr Genuss, Wohlfühlatmosphäre und Sicherheit.