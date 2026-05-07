Sommerabendkonzert 2026

Sommerabendkonzert der Musikkapelle Hohenstaufen

Am Sonntag, den 05. Juli 2026 findet wieder ein Sommerabendkonzert der Musikkapelle Hohenstaufen statt. Wie

in der Vergangenheit ist das Konzert bei gutem Wetter vor der ev. Kirche in Hohenstaufen oder alternativ in der ev. Kirche. Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns mit unserem Dirigenten Jürgen Merkle auf Euer Kommen und wünschen uns gemeinsam einen schönen musikalischen Sommerabend. Freuen Sie sich auf ein schönes Konzert der MKH und lassen Sie sich von den Melodien mitreißen.

Für eine kleine Erfrischung in der Pause ist gesorgt.

Logischerweise ist der Parkplatz vor der Kirche aufgrund dessen, dass dort die Zuhörer sitzen, an diesem Tag nicht befahrbar. Bitte darauf achten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf einen gelungenen Abend!