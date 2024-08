Liebe Eselsöhrchen- und Lesefantenclub-Kinder, wir möchten euch herzlich zu unserem Sommerabschlussfest einladen!

Das Fest findet am Donnerstag, 05.09.24 von 16:00 - 17.30 Uhr auf der Leseterrasse der Stadtbücherei statt. Freut euch auf ein spannendes Programm mit Wortzauberin Stefanie Keller, Kinderschminken mit dem Schminkengel, dem Basteln von königlichen Kronen und einer Verkleidungskiste. Der Eintritt ist kostenlos. Bitte meldet euch ab dem 20.08.24 per E-Mail unter stadtbuecherei@kornwestheim.de an. Wir freuen uns auf einen tollen Abschluss des Sommers mit euch!