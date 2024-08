Rainer Moritz und die Helden des Südwestens

Zum Tag des offenen Denkmals

Was macht den Südwesten Deutschlands zwischen Lörrach und Bad Mergentheim, zwischen Heidelberg und Friedrichshafen so einzigartig? Es sind die Menschen, die uns umgeben, die Dinge, mit denen wir groß wurden, die Wurzeln, an die wir gebunden sind. In 52 Beiträgen voller Subjektiver Erinnerungen und Wertungen folgt Rainer Moritz diesen vielfältigen Spuren, zeichnet nach, wann und warum wir Caro-Kaffee und Capri-Sonne tranken, warum uns warm ums Herz wird, wenn wir in eine Maultsche oder eine ofenfrische Brezel beißen, oder warum Kommisar Bienzle einst zum Sonntagabend gehörte wie der Fischer-Dübel in jeden Werkzeugkasten. Mal spöttisch und mal selbstironisch zeigt er uns seine "Heldinnen und Helden des Südwestens"

Einlass in die Stadtbücherei ist um 18:00 Uhr, die Lesung beginnt um 18:30 Uhr.