Buntes Treiben im Kulturkarree

Ein Erlebnis für alle Generationen. - Eintritt frei

Straßentheater, Artistik, Zirkusstunts, Walk-Acts, Zauberei, Clownerie und viele weitere Angebote verwandeln das Kulturkarree in eine lebendige Kulturbühne. Professionelle Straßentheaterkünstlerinnen und Straßentheaterkünstler präsentieren artistische Comedy-Shows für alle Generationen. Im Museum im Kleihues-Bau erwarten die Gäste Bastelangebote und Ausstellungsführungen. Die Musikschule Kornwestheim gewährt interessante Einblicke in die Welt der Instrumente. In der Stadtbücherei gibt es Comedy vom Feinsten. Führungsangebote geben Einblicke hinter die Kulissen des K oder entführen bei schönem Wetter auf den Rathausturm. Die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer Sportvereine und das Jugendzentrum Kornwestheim bieten Bewegungsstationen an. Für das leibliche Wohl sorgen die Landfrauen Kornwestheim, die Freie Narrenzunft, der Kornwestheimer Kornfetz e. V. sowie der Crêpe-Stand Volker Zimmer.