Konzert Kultur in der Scheune Ermetzhof: Träumerei – Saitenklänge aus Renaissance und Romantik.

Die Kulturscheune Ermetzhof, ein besonderes Kleinod im Marktbergeler Gemeindeteil Ermetzhof, lädt zu einem unvergesslichen Abend voller Saitenklänge ein.

Am Sonntag, den 28. September 2025, um 18:00 Uhr, dürfen wir uns auf den renommierten Gitarristen und Lautenisten Maximilian Mangold freuen. Unter dem vielversprechenden Titel „Träumerei – Saitenklänge aus Renaissance und Romantik“ entführt uns dieser „Ausnahmegitarrist“ auf eine musikalische Zeitreise.

Maximilian Mangold ist bekannt dafür, sein Publikum mit einem reichhaltigen Repertoire zu begeistern. Er verbindet in seinen Konzerten temperamentvollen Tanz, die Polyphonie der Renaissance, romantische Melodien, Virtuosität und Poesie zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Er spielt sowohl auf modernen als auch auf historischen Gitarren und Lauten, was seinen Darbietungen eine besondere Authentizität verleiht.

Freuen Sie sich auf einen Abend, der die Seele berührt und zum Träumen einlädt. Die warme Akustik der Kulturscheune Ermetzhof bietet den idealen Rahmen für diese musikalische Perle. Lassen Sie den Sonntag stimmungsvoll ausklingen und genießen Sie die Kunst eines der interessantesten deutschen Gitarristen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!