Klaviermusik von Robert Schumann

Taucht ein in die faszinierende Welt der Musik und des Geschichtenerzählens bei der 2. Sommerakademie in Marktbergel!

Vom 11. bis 14. September 2025 verwandelt sich Ermetzhof in eine Bühne für Kreativität und Austausch.

Egal ob ihr schon immer eure Stimme trainieren, eigene Lieder komponieren oder in die Geheimnisse mittelalterlicher Musik eintauchen wolltet – hier seid ihr richtig! Erfahrene Dozenten wie die Sopranistin Marika Ottitsch-Fally , der Bühnenerzähler Martin Ellrodt , der Musiker Markus Vorzellner und der Komponist Christian Glowatzki nehmen euch mit auf eine spannende Reise. Sogar Tagesausflüge ins Mittelalter mit Dr. Isabel Kraft stehen auf dem Programm!

Neben den Kursen gibt es ein gemütliches Abendprogramm zum geselligen Beisammensein. Für euer leibliches Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Die Kurse finden in Ermetzhof statt, und die Gemeinde Marktbergel unterstützt die Veranstaltung zusammen mit dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim.

Alle Details zu den Kursen, Kosten und der Anmeldung findet ihr auf dem Flyer nd auf www.kulturscheune-ermetzhof.de.

Dort findet Ihr auch einen kleine Film ca. 15 Minuten) mit Impressionen der letztjährigen Sommerakademie.

Seid dabei und lasst uns gemeinsam die Herzen mit Kultur füllen – denn „Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen!“