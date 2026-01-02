„Alles Gute“ – Das Kabarettprogramm rund ums Gratulieren, Kondolieren und Herumlavieren“

Von und mit Brigitte und Killen McNeill.

Was sagt man einer Tante zum 90. Geburtstag, die man eigentlich nicht leiden kann?

Wie kondoliert man, ohne in Plattitüden zu versinken?

Und wie laviert man sich unbeschadet durch eine Goldene Hochzeit?

Am Sonntag, den 1. Februar, servieren uns Brigitte und Killen McNeill die Antworten – oder zumindest die humorvolle Erkenntnis, dass wir alle im selben Boot der sozialen Unbeholfenheit sitzen. Ihr Programm „Alles Gute“ nimmt die bayerisch-fränkische Etikette beim Gratulieren, Kondolieren und Herumlavieren gehörig auf die Schippe.

Während Brigitte mit schauspielerischer Präzision die Absurditäten des Alltags entlarvt, sorgt der gebürtige Ire Killen mit Gitarre und seinem unnachahmlichen Akzent für die musikalischen (und oft hintersinnigen) Highlights.

Machen Sie sich einen schönen Sonntagabend und lachen Sie über die Missgeschicke, die Ihnen sicher auch schon passiert sind. Wenn es draußen noch ungemütlich ist, wärmen wir uns drinnen mit einer ordentlichen Portion Ironie auf.

