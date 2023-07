Sommerbühne im Zelt mit drei Bands

TREPPENHAUS (18.00 Uhr)

Das ist Pop-Rock aus Baden-Württemberg. Die Band aus Geislingen steht für ein abwechslungsreiches Programm mit viel Spaß auf und neben der Bühne. Seit Mitte 2022 sind die vier Schwaben in der Pop-Rock-Szene unterwegs. Mit ihren Sounds und deutschen Texten wollen sie ihrem Publikum nicht nur ihre Musik vermitteln, sondern vor allem eine schöne Zeit und ganz viel Spaß.

Egal ob man Lust hat, das Tanzbein zu schwingen oder einfach den Klängen der Boxen zu lauschen – bei TREPPENHAUS ist an alle gedacht. Die Band liefert ein breites Spektrum an Songs, die beweisen – Tiefgang und Pop-Rock sind keine Gegensätze!!!

Liebe Grüsse (19.15 Uhr)

Liebe Grüsse ist eine 2018 gegründete deutschsprachige Pop-Punk-Band aus Göppingen. Die drei Musiker Franziska Weber, Alec Dullund und Florian Betzler erzählen in ihren Songs Geschichten vom Jung sein, den ersten Höhenflügen und Talfahrten. Immer mit dem Herz auf der Zunge und einem Bier in der Hand, wird Melancholie zu Freude und Traurigkeit ganz einfach weggetanzt. Den Sound der Truppe kann man mit Bands wie Jennifer Rostock, Paramore oder Itchy beschreiben.

Ihr Debutalbum „Leichter“ erschien im Dezember 2021: Mit einem Auge in der Zukunft und mit dem Herzen in der Vergangenheit erzählt das Album eine Geschichte vom Erwachsenwerden.

Voices and Band (20.30 Uhr)

Von 2015 bis 2019 fanden im Heaven Seven in Donzdorf regelmäßig Konzerte mit besonderem Charakter statt. Verschiedene Sänger*innen meldeten sich mit ihren Wunschsongs an und eine Band spielte diese Songs dann am Konzert spontan – ohne sich vorher zu treffen und gemeinsam zu proben. Dadurch kam ein Sessioncharakter zustande und alle waren begeistert von den musikalischen Überraschungen und der Spannung, was wohl an den Abenden passiert?

Mit Beginn der Pandemie endete diese Ära. Als Überbrückungshilfe ging man in ein Göppinger Studio und stellte dann fest, dass dieses Projekt weiterverfolgt werden sollte, um diese Dynamik am Laufen zu halten. Aus den vielen daraus resultierenden Kontakten könnten auch neue Bandprojekte entstehen – das Projekt „Voices and Band“ war geboren.

Die hieraus entstandenen Formationen und Bands werden bei der Sommerbühne auftreten und wir dürfen gespannt sein, was sich alles entwickelt hat und auch an diesem Abend entstehen wird.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der MieV Geislingen und den NaturFreunden Geislingen.

Die Sommerbühne öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.