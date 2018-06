× Erweitern Sommerball

Patrick Siben und das STUTTGARTER SALONIKER TANZORCHESTER geben einen Ball mit Platz zum Tanzen und hinreißender, handgemachter Tanzmusik.Tanzveranstaltungen mit dem Tanzorchester STUTTGARTER SALONIKER sind Höhepunkte der gesellschaftlichen Unterhaltung. In der Begeisterung für die Musik der 20/30er Jahre und deren authentischen Wiedergabe spielt das Ensemble Standard und Latein mit goldrichtigen Tanztempi weit abseits dröhnender Tanzbands oder dem computergesteuerten Sound seichter Allein-Unterhalter. Dabei sind die originalen Arrangements die entsprechende Würze für einen ausgedehnten Abend. Wiener und Langsamer Walzer, Foxtrott und Slow-Fox, Tango, Cha-Cha , Rumba, Samba, Salsa, Boogie, Rock´n´Roll sorgen für Abwechslung und zeittypische Modetänze wie Shimmy, Charleston, Swing, Pasodoble etc. machen diese Events zu einem unvergleichlichen Tanz-Vergnügen, das in dieser Art selten geworden ist.