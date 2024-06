Sommercamp im Ausbildungszentrum der Zimmerleute Biberach | In den Ausbildungsberuf der Zimmer*innen ...

Das Bildungszentrum Holzbau, die überbetriebliche Ausbildungsstätte der Zimmerleute in Baden-Württemberg in Biberach, bietet im Sommer vom 29. Juli bis 2. August 2024 ein Programm für Jugendliche an, die den Beruf des Zimmerers, der Zimmerin näher kennenlernen möchten.

In einem abwechslungsreichen Programm aus Werkeln und Freizeit können Schüler*innen, die in die letzte Klasse der allgemeinbildenden Schulen kommen, Einblick nehmen in das Tätigkeitsfeld der Zimmerleute und selbst etwas Handwerkliches herstellen.

Die Teilnehmenden werden in dem Wohnheim der Auszubildenden übernachten.

Das Mindestalter ist 14 Jahre.

Für das Sommercamp sind ab sofort Anmeldungen möglich beim Bildungszentrum Holzbau in Biberach: info@zimmererzentrum.de. Anmeldeschluss ist der 28. Juni 2024.

Informationen können auch im Internet abgerufen werden unter https://zimmererzentrum.de/ausbildung/sommercamp/