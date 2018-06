Sommerfarben 2018

Das Herrenberger Kulturfestival Sommerfarben findet vom 5. bis 18. Juli statt – das Stadtfest schließt sich vom 20. bis 22. Juli an. Zahlreiche Veranstaltungen sind bei den Sommerfarben kostenfrei. Hierzu gehören beispielsweise die Straßengalerie und der Kunsthandwerkermarkt am 7. Juli sowie der musikalische Frühschoppen am 8. Juli und der Herrenberger Tag der Straßenmusik am 13. Juli.

Der Vorverkauf für die kostenpflichtigen Veranstaltungen der Sommerfarben läuft bereits. Tickets gibt es beim i-Punkt auf dem Marktplatz, beim Gäubote am Bronntor sowie bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.