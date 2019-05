Sommerfarben 2019

Doppelkonzert mit: Café del Mundo & Las Migas, mit einem spanischen 4 Gang-Menü (auf die Hand).

An diesem Abend ist wieder das „GastroNet Herrenberg“ Ihr Gastgeber auf dem Marktplatz in Herrenberg! Das heisst es gibt nicht nur Kultur und gute Unterhaltung, es gibt auch kulinarisch was Leckeres geboten…

Wir präsentieren Ihnen 2 großartige Bands, die sich dem Flamenco und dem spanischen Lebensgefühl verschrieben haben. Wenn Sie möchten, dann begleiten wir diese Darbietungen mit einem leckeren Mehrgängigen Menü und komplettieren das Ganze zu einem „Spanischen Sommerabend“ in Herrenbergs einzigartiger Fachwerk-Atmosphäre.

Amuse Geule: Honigmelone | Serrano | Olivenbrot

1. Gang: Hähnchen I Kartoffel I Fleischbällchen I

Sardellen | Pimentos

2.Gang: Iberico-Spieß I gefüllte Zucchini I Patatas Bravas

3. Gang: Himbeerbiskuit I Mangocreme I Erdbeer-Espuma

(Es gibt auch eine vegetarische Variante des Menüs)

Café del Mundo:

Zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre Passion leben – Flamenco-Gitarre!

Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian sind gegensätzlich wie Wasser und Feuer – und ergänzen sich dadurch zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Instrumentalkünstler, die sich gegenseitig bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken – intensiv, explosiv, magisch. Die Gitarrenkunst von „Café del Mundo“ entführt in die mystische Welt des Flamenco, der viel mehr ist als virtuose Unterhaltung…