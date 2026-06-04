Sommerferien-Leseclub. Lesen was geht.

In den Sommerferien bietet die Stadtbücherei Feuchtwangen für Kinder und Jugendliche den beliebten Sommerferien-Leseclub an.

Eine große Auswahl aktueller Bücher steht dafür bereit. Diese können von den Clubmitgliedern exklusiv ausgeliehen und bewertet werden.

Für jedes gelesene und bewertete Buch erhalten die Clubmitglieder einen Stempel in das Sommerlese-Journal, dass die Clubmitglieder bei der Anmeldung erhalten. Auch Kreativität ist gefragt. Wer möchte, kann Texte, Gedichte, Haikus oder Elfchen zu den gelesenen Büchern schreiben. Ebenso kann gemalt oder gebastelt werden. Für die Kreativbeiträge erhalten die Clubmitglieder ebenfalls Stempel im Sommerlese-Journal.

Der Abschluss des Sommerferien-Leseclubs wird mit einer Party gefeiert. Im Rahmen der Abschlussparty erhält jedes Clubmitglied eine Urkunde und es werden tolle Preise verlost.