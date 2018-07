Sommerferien-Programm in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim! In den Sommerferien vom 26. Juli bis zum 7. September finden in der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim täglich tolle Kreativ-Workshops statt! Erfindet euer eigenes Spiel, basteln eine Frisbee für die Sommerferien oder gestaltet einen Getränkeschutz aus Bügelperlen. Die Workshops finden täglich um 11 Uhr statt. Ein Mittagessen ist im Ferienprogramm bereits inklusive. Eintritt + Workshop + Verpflegung = nur 12,50 €/Kind! Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ravensburger-kinderwelt.de