Sommerferienprogramm bei Bücher tun Gutes-family

Im Sommerferienprogramm 2026 bieten wir folgende Veranstaltungen an: 31.7.:Literatursommer der BW-Stiftung - Bilderbuchkino "Wo die wilden Kerle wohnen" 4.8.: Basteln im Sommer - Wir gestalten coole Armbänder 14.8.: Literatursommer der BW-Stiftung - Bilderbuchkino "Der große Schuhsch" 15.8.: Ferienprogramm im Freibad Ebersbach mit den Kräuter Kids des Homöopathischen Vereins Ebersbach 28.8.: Literatursommer der BW-Stiftung - Bilderbuchkino "Das kleine Ich bin Ich" 11.9.: Literatursommer der BW-Stiftung - Bilderbuchkino "Eine Geschichte um Peter Hase"