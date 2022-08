Sommerferienprogramm Stadt. Raum. Kunst!

Die Kunstvermittlung des Kunstmuseum Reutlingen richtet ihren Blick auf die Kunst im öffentlichen Raum. Im Rahmen des Projekts Stadt. Raum. Kunst! laden verschiedene Veranstaltungsformate zum Entdecken der Kunstwerke ein. Gemeinsam schauen wir uns die Werke in der Reutlinger Innenstadt an und regen gleichzeitig einen Dialog über Kunst im öffentlichen Raum und eine Auseinandersetzung mit dem Stadtraum im Allgemeinen an.

Das Veranstaltungsformat Drinnen + Draußen lädt zum Entdecken eines oder mehrerer Kunstwerke ein. Nach der Betrachtung und Gesprächen in der Innenstadt findet im Kunstmuseum Reutlingen I Spendhaus eine kreative Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und Erlebten statt.

Ferienprogramm für Kinder ab 8 Jahren.

NOCH PLÄTZE FREI Eine Anmeldung ist erforderlich: Sekretariat Kunstmuseum, 07121 303-2322, kunstmuseum@reutlingen.de.

Zum Schutz unserer Besucher*innen und Mitarbeiter*innen empfehlen wir, im Kunstmuseum weiterhin eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg.